Prudenza Fonseca: “Non mi fido, fuori casa sono forti”

Sarà che un po’ non si fida o che come altri allenatori, anche lui è particolarmente scaramantico. Ma i numeri dicono che in campionato la Roma viene da nove vittorie casalinghe consecutive con il Torino e che battendo i granata arriverebbe a cinque successi di seguito all’Olimpico. Fonseca, comunque diffida da queste cifre: “La squadra sta bene ed è motivata, sarà importante iniziare bene, con una vittoria. Ma non sarà facile, il Torino nelle ultime tre partite esterne ha vinto due volte e pareggiato la terza. Ci aspettiamo una squadra non solo forte, ma anche motivata e aggressiva“. Parla poi anche di giocatori chiacchierati sul mercato: “Kalinic sta lavorando bene, migliora costantemente. Sarà importante in questa seconda parte di stagione, dove giocherà di più. Bruno Peres invece aspettiamo che stia bene fisicamente per valutarlo“. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.