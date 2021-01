Prova della verità

Il Messaggero – La Roma si prepara all’esame decisivo contro l’Inter. La squadra giallorossa in questo momento della stagione non deve pensare al mercato né tantomeno ai sogni scudetto, che subito sono stati espressi da alcuni media dopo la crescita della squadra e il terzo posto in classifica conquistato.

Leggi anche: Il diktat di Conte: “Adesso misuriamo le nostre ambizioni”. E rilancia Vidal

Gli uomini di Fonseca hanno davanti a loro due grandi test match: il primo oggi contro la squadra di Conte e il secondo venerdì nel derby. Sarà qui che si potrà tirare un giudizio sul girone d’andata della Roma e sulle sue reali ambizioni, che per il momento restano quelle di ottenere un piazzamento alla prossima Champions League.