Proprietà USA in Europa: solide, ma per i trofei serve pazienza

La Gazzetta dello Sport (G.Teotino) – Il consiglio per Friedkin è quello di evitare di utilizzare in qualsiasi modo lo slogan “veni, vidi, vici“. E’ un motto che male si attaglia alle proprietà americane nel mondo del calcio. Anche si ci spostiamo nella corpulenta Inghilterra i risultati non si sono visti da subito. Dal punto di vista economico invece gli esiti sono stato positivi se non eccezionali. Proprio la storia dell’Inghilterra fa capire che serve pazienza. Le società sono finite in ottime mani: garantite sia la competitività, con o senza successi, sia la buona salute e le prospettive del club. A brillare ora è il Liverpool, ma l’attesa è stata lunga. Il primo titolo è arrivato nove anni dopo l’ingresso del Fenawy Group. L’Arsenal, invece, si è dovuto accontentare di qualche FA Cup, mentre le prestazioni in Europa e in campionato, dopo l’addio di Wenger, sono peggiorate.