Proprietà straniere mai vincenti in Italia, Suning tenta il colpo

La Gazzetta Dello Sport (V.D’Angelo) – L’Inter di Conte viaggia spedita a suon di vittorie e record, tanto che nel dizionario Politically Correct del tecnico la parola scudetto non è pià tabù, ma viene inserita nei discorsi sui traguardi da raggiungere. La famiglia Zhang è pronta a scrivere il suo nome nella storia del nostro calcio: prima proprietà straniera a vincere un titolo in Italia. E prima proprietà cinese a vincere un campionato top in Europa.

Suning sta riuscendo dove altre proprietà cinesi hanno fallito, ma anche gli americani che hanno investito nei club di A hanno avuto poca fortuna finora in termini di risultati sportivi. Pallotta con la Roma non ha alzato trofei, ora ci proverà Friedkin. Commisso non riesce a far decollare la sua Fiorentina, Krause (Parma) e Platek (Spezia) sono agli inizi e sperano nella salvezza.