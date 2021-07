Proposto Pjanic alla Roma, Mourinho rifiuta l’ipotesi

Pochi giorni fa si è parlato di un possibile ritorno per Miralem Pjanic alla Roma, col bosniaco che si era proposto ai giallorossi. Il quotidiano spagnolo Marca rivela un retroscena di mercato sul centrocampista bosniaco: il classe ’90 è stato proposto anche ai giallorossi, ma questa opzione è stata scartata da Josè Mourinho e dalla dirigenza capitolina per i costi dell’operazione. Il bosniaco, che ha passato 5 anni in giallorosso, è considerato da tempo un esubero dal Barcellona in cui è stato poco utilizzato.