Proposti Mykolenko e Kedziora

Corriere dello Sport (R. Maida) – Durante la sua vacanza in Ucraina Paulo Fonseca è sempre rimasto in contatto telefonico col suo principale referente a Roma, Guido Fienga. Ma anche con alcuni procuratori locali che hanno proposto al portghese alcuni profili interessanti. Il primo è Mykolenko, terzino sinistro della Dynamo Kiev che piace anche al Napoli. Il passaporto da extracomunitario però costringerebbe la Roma a liberarsi di uno in rosa prima di procedere. E poi c’è il terzino destro classe 1994 Kedziora, titolare per la Nazionale polacca. Ma su quella fascia la Roma è decisamente in overbooking.