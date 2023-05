Professor Matic, manca l’acuto di coppa: “La gara più importante della carriera”

Il Messaggero (S. Carina) – A 34 anni alcuni treni passano e non tornano più. È il caso di Matic, capace di vincere in carriera tre Premier, una FA Cup, una coppa di Lega inglese, una coppa nazionale in Portogallo ma mai un trofeo europeo: “Sì, Benfica-Chelsea, finale di Europa League della stagione 2012-13. Giocavo per il Benfica. Partita dominata che se rigiocassimo 100 volte vinceremmo con tre gol di scarto per le tante occasioni create e sprecate. E invece perdemmo 2-1 per un gol di Ivanovic al 90’. Quando ci ripenso, ancora sto male”. Questa sera ha l’opportunità di riprovarci: “Abbiamo preparato la nostra partita e vediamo come finirà”.