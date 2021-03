Problema al ginocchio per Kumbulla con l’Albania. Necessari esami strumentali

Non c’è pace per la Roma con gli infortuni, soprattutto quelli causati dalle nazionali. Si è cominciato ad inizio stagione con Zaniolo che contro l’Olanda ha riportato la lesione del legamento crociato. L’ultimo a pagare questo prezzo, ora, è stato Marash Kumbulla che si è dovuto fermare per un problema al ginocchio. Per il difensore centrale saranno necessari esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Il giocatore tornerà a Roma.

Di Kumbulla ha parlato anche Reja (ct Albania) in conferenza stampa: “Mi dispiace per Marash che stava giocando bene. Ha un leggero risentimento al ginocchio destro“.