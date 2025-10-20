Federico Coletta ha segnato il suo primo gol con la maglia del Benfica. Come riportato da Lorenzo Conticchio de La Gazzetta Regionale, l’attaccante classe 2007, arrivato in estate dalla Roma per circa un milione di euro, ha trovato la rete in una delle sue prime apparizioni con il club portoghese.

Un bel segnale per il giovane italiano, che sta iniziando il suo percorso all’estero dopo gli anni nel settore giovanile giallorosso. Il Benfica ha puntato su di lui e Coletta ha cominciato a ripagare la fiducia. Per lui, è la prima gioia in una nuova avventura. E potrebbe essere solo l’inizio.