Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma ha avviato i contatti per Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Bruges. Le sue recenti prestazioni con la nazionale belga, con un gol e un assist contro Macedonia del Nord e Galles, hanno attirato l’attenzione di diversi club. Un abbraccio con Lukaku e De Bruyne dopo la rete potrebbe essere un segnale: i due big potrebbero avergli suggerito la Serie A, magari proprio la Roma. De Cuyper sarebbe felice di trasferirsi nella Capitale, in una squadra che gioca l’Europa League e potrebbe offrirgli un posto da titolare, soprattutto in vista della cessione di Angeliño all’Al-Hilal.

La Roma cerca rinforzi per la fascia destra. Celik potrebbe restare solo come centrale, Sangaré ha bisogno di esperienza. Tra i nomi in lista c’è Zortea, reduce da una buona stagione al Cagliari. Il classe ’99 ha già lavorato con Gasperini all’Atalanta e lo stima molto. Per il Cagliari servono circa 10 milioni. In alternativa c’è Vagiannidis del Panathinaikos, già nel giro della nazionale e titolare fisso. Lo Sporting Lisbona ha offerto 8 milioni, ma il Panathinaikos ne vuole almeno 13.

Sul fronte centrali, Gasperini cerca un titolare affidabile. In attesa di capire il futuro di Kumbulla ed Hermoso, il nome forte è Lucumí del Bologna. Il colombiano ha una clausola da 28 milioni, ma potrebbe partire per 18. La Roma potrebbe inserire una contropartita tecnica, tra cui Tommaso Baldanzi, profilo che piace al Bologna.