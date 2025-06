La nuova avventura di Gian Piero Gasperini alla Roma non è ancora ufficialmente iniziata, ma i primi passi sono già in corso. Nella giornata di oggi, il tecnico è atterrato a Fiumicino, segnale concreto di un progetto che sta prendendo forma. Come riportato da Michele Criscitiello, un primo confronto informale è avvenuto in un contesto inaspettato: il matrimonio di Gianluca Scamacca.

Tra gli invitati c’erano anche due colonne dello spogliatoio giallorosso, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, che avrebbero avuto modo di scambiare qualche parola con il nuovo allenatore. Roma si prepara a voltare pagina. E Gasperini, silenziosamente, ha già cominciato a scrivere la sua.