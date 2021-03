Primavera, Zalewski: “Sono contento per il gol. Vogliamo rimanere in testa alla classifica”

A margine della vittoria contro l’Ascoli, Nicola Zalewski, autore del doppio vantaggio giallorosso, ha parlato ai micorofoni di Roma Tv. Queste le parole del polacco:

Zalewski a Roma TV

Contento per il ritorno al gol?

Sì, è stata una bella partita e sono contento per il gol. Sono felice anche perché rimaniamo in testa alla classifica.

Leggi anche: Primavera, De Rossi: “Avremmo potuto raddoppiare prima. Vogliamo organizzare una squadra equilibrata”

Si doveva chiudere prima?

Sapevamo che era una partita dove noi avremmo attaccato, fortunatamente prima della fine del primo tempo siamo passati in vantaggio ed è stato importante perché la partita poteva mettersi male.

Tante sfide ravvicinate?

La nostra mentalità resta sempre la stessa, prima della sosta eravamo in vetta e il nostro obiettivo è sempre quello. Adesso prepareremo la sfida contro il Genoa con l’obiettivo di restare in testa.