Corriere della Sera – Match senza storia quello andato in scena nella giornata di ieri tra la Roma Primavera di Alberto De Rossi e i pari età dell’Atalanta, al Tre Fontane. I giallorossi hanno rifilato un poker agli avversari di giornata con le firme di Tall, Zalewski e Darboe – doppietta -. Soddisfatto il tecnico della squadra di casa, soprattutto per la tenuta difensiva della squadra che stavolta non ha subito gol.