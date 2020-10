Primavera, si lavora ai rinnovi di Ndiaye e Milanese

Sul campo la Primavera di Alberto De Rossi continua a macinare vittorie e si ritrova, dopo cinque giornate, prima a punteggio pieno. I risultati raccolti hanno portato club di Serie A e B ha mettere nel mirino diversi elementi della rosa giallorossa. Per questo, la Roma ha deciso di blindare alcuni calciatori. È pronto il rinnovo contrattuale di Codou Ndiaye: la società ha incontrato ieri gli agenti del classe 2002 del Senegal e ha raggiunto un’intesa di massima per un quadriennale che verrà ratificato la prossima settimana. Un altro giocatore vicino a siglare il rinnovo è Tommaso Milanese, convocato da Fonseca in Europa League: le parti sono al lavoro e sono attese novità nelle prossime settimane. Lo riporta l’edizione odierna de Il Tempo.