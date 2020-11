Primavera, Roma-Juventus 4-2. I giallorossi consolidano il primo posto e rimangono imbattuti

Pagine Romaniste – Finisce a Trigoria la partita tra la Roma Primavera e la Juventus di pari età nella 6ª giornata della Prima Fase – Girone unico del Campionato Primavera 1 TIM. I giallorossi conquistano il primo posto da imbattuti e si portano così a 18 punti in classfica. Partita impeccabile per i ragazzi di Alberto De Rossi che alla fine del primo tempo si trovano già sul punteggio di 4-1. In gol Ciervo (7′), Darboe (11′), Milanese (33′) e Zalewski (40′) mentre per la Juve, Da Graca (17′). La Juve cerca in tutti i modi di accorciare le distanze e ci riesce con una punizione di Soulè (55′), ma la Roma domina in lungo e in largo e trova la testa della classifica da imbattuta.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-3): Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Darboe (66′ Cassano), Tripi, Zalewski (66′ Chierico) Milanese (88′ Bove); Ciervo (55′ Buttaro), Tall (87′ Voelkerling), Providence.

A disposizione: Mastrantonio, Morichelli, Astrologo, Muteba, Bamba, Tomassini, Magyeri.

Allenatore: Alberto De Rossi.

JUVENTUS FC (3-4-1-2): Senkó; Riccio (C), de Winter, Nzouango Bikien (46′ Iling); Mulazzi, Barrenechea (67′ Ledonne), Pisapia, Ntenda (81′ Rouhi); Soulé (81′ Cotter); De Graca, Cerri (67′ Bonetti).

A disposizione: Raina, Fiumano, Dellavalle, Ventre, Sekularac, Iling-Junior, Cotter, Amansour, Ratti.

Allenatore: Bonatti.

Marcatori: 7′ Ciervo (R), 11′ Darboe (R), 17′ Da Graca (J), 33′ Milanese (R), 40′ Zalewski (R), 55′ Soulè (J)

Ammoniti: 50′ Zalewski (R), 66′ Barrenechea (J)

Espulsi: –