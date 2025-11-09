Primavera, Roma-Inter 1-1: beffa per i ragazzi di Guidi, ma la vetta è salva

La Roma Primavera ha sfidato l’Inter di Benito Carbone nell’undicesima giornata del campionato. I giallorossi sbloccano subito la partita, con un gol di Di Nunzio al 2’ di gioco. L’Inter approfitta, però, della stanchezza che subentra nel finale di partita per portare a casa un pareggio, con un gol al 94esimo minuto di recupero segnato da Cerpelletti. Nonostante la beffa finale, buona prestazione dei giallorossi, che restano attualmente primi in classifica a +1 dal Genoa e dalla Fiorentina. Sabato prossimo la sfida in casa della Juve.