Corriere dello Sport (L. Scalia) – Sfida d’alta classifica per la Primavera. L’undici di Alberto De Rossi, primo e imbattuto, gioca oggi in trasferta contro il Napoli, reduce da due sconfitte e scivolato al quinto posto.

La partita è in programma alle 10.45. Sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia. La Roma di dovrebbe affidare in attacco alla coppia Voelkerling Persson–Cherubini, con Volpato trequartista.