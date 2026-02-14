Dopo la sconfitta contro il Parma, la Roma Primavera è pronta a tornare in campo per un big match importante per il futuro dei giallorossi.

Domani alle 11, i giallorossi saranno di scena a Milano contro l’Inter, una sfida che mister Federico Guidi ha presentato ai canali ufficiali del club. Il match sarà visibile in diretta su SportItalia.

Le parole del mister:

“I ragazzi erano estremamente dispiaciuti, ma questi eventi negativi devono essere motivo di forte spirito di rivalsa. Affrontiamo una grandissima squadra che sta brillando in Youth League, sarà una partita bella da giocare”.

Guidi ha poi sottolineato l’importanza di voltare pagina subito:

“Avere di fronte una squadra forte come l’Inter aiuta a dimenticare il Parma. Dobbiamo pensare alla nostra prestazione per capire se stiamo crescendo”.

Il calendario fitto e qualche problema fisico preoccupano però l’allenatore:

“Mi aspetto una partita difficile contro una squadra propositiva e di grande qualità tecnica. Alcuni dei nostri sono usciti acciaccati. Di Nunzio sarà con la squadra ma difficilmente partirà titolare per un problema avuto nell’ultima gara che gli ha precluso anche la convocazione in Nazionale. Non prenderemo rischi su Alessandro”.