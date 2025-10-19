Primavera Roma, Guidi applaude i suoi: “C’è stata una risposta sul campo”

Una vittoria convincente e, soprattutto, maturata attraverso il gioco e l’atteggiamento giusto. Federico Guidi non nasconde la soddisfazione dopo il successo della Roma Primavera contro il Cagliari.

“I ragazzi hanno dato continuità a ciò che stanno facendo vedere in allenamento, dando una risposta sul campo», spiega l’allenatore giallorosso, felice di vedere la squadra seguire il piano partita esattamente come preparato.”

“Hanno sfornato una prestazione molto buona e per lunghi tratti si sono visti gli elementi di cui ho parlato nel pre-partita”, aggiunge ai canali ufficiali del club.

Il tecnico sottolinea anche quanto il risultato avrebbe potuto essere ancora più netto:

“Il risultato poteva essere molto più ampio, abbiamo costruito con grande qualità e continuità. La squadra merita i complimenti”.

A convincere non è solo il punteggio, ma l’identità: voglia di giocare, di aggredire, di riconquistare palla.

«Questa filosofia serve a far crescere i giovani. Serve a prepararli a palcoscenici come l’Olimpico. I ragazzi lo stanno capendo e penso che abbiano ancora tanti margini di miglioramento. È bello allenarli».

Tra i protagonisti del match, brilla anche la sicurezza tra i pali di Giorgio De Marzi, autore di interventi decisivi.

“L’obiettivo era prendere i tre punti e fare una bella prestazione. Secondo me, i grandi portieri sono quelli che fanno interventi decisivi”, sorride il numero uno.