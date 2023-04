Primavera: Roma-Frosinone 0-0. I giallorossi salgono a 48 punti in classifica

Pagine Romaniste – La Roma di Federico Guidi, reduce dalla pesante sconfitta con la capolista Lecce, torna al Tre Fontane per ripartire. Nel derby contro il Frosinone, si respira aria di alta classifica, con entrambe le squadre lanciate verso i play off. Prima parte di gara gestita dai gialloblù, da registrare una notizia negativa per Guidi: l’infortunio di Keramitsis, costretto a lasciare il campo ad inizio ripresa. La gara termina in pareggio 0-0. I giallorossi con questo risultato salgono a 48 punti in classifica, come il Torino che domani affronterà il Lecce.

IL TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Baldi; Louakima (55′ Missori), Keramitsis (57′ Chesti), Pellegrini, D’Alessio; Pisilli, Faticanti, Pagano; Cassano, Majchrzak (57′ Misitano), Cherubini.

A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Missori, Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Chesti, Padula, Misitano, Silva, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Mannini, Mlakar.

Allenatore: Guidi.

Frosinone: Palmisani; Pahic, Maura, Maestrelli; Bruno, Errico, Pozzi, Peres; Voncina, Cangianiello, Condello.

A disposizione: Di Chiara, Rosati, Milazzo, Jirillo, Stefanelli, Zettera, Miller, Ferrieri, Quadraccia, Macej, Bouabre, Gozzo, Mulattieri, Stazi, Pera.

Allenatore: Gorgone.

Arbitro: Sig. Valerio Crezzini

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: