Pagine Romaniste – Replay. Di quella finale di Coppa Italia vinta pochi giorni fa dalla Roma. Oggi, però, sul campo del Tre Fontane – dove è annunciato Mourinho – in palio ci saranno tre punti.

Un bottino di cui necessitano sia la Roma di Guidi che la Fiorentina di Aquilani per certificare il pass alle finali scudetto. Guidi ritrova Faticanti, assente contro la Juventus per influenza. Il capitano andrà al centro tra D’Alessio e Pagano. Keramitsis e Chesti dietro, Misitano e Majchrzak in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-3-1-2): Del Bello; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; D’Alessio, Faticanti, Pagano; Cassano; Misitano, Majchrzak.

A disposizione: Baldi, Marin, Faubert-Jacquemin, Ivkovic, Vetkal, Padula, Pellegrini, Silva, Ruggiero, Bolzan, Mannini, Golic, Ienco.

Allenatore: Federico Guidi.

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Gentile, Comuzzo, Lucchesi; Capasso, Berti, Amatucci, Harder, Kadoye; Di Stefano, Sene.

A disposizione: Leonardelli, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Presta, Favasuli, Caprini, Krastev, Vigiani, Ievoli.

Allenatore: Alberto Aquilani.

Arbitro: Ruben Arena.

Assistenti Bonomo-Giorgi.

Marcatori: Distefano, Pagano, Padula