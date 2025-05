Grandissima delusione per la Roma Primavera, che dopo una stagione regolare dominata e chiusa al primo posto, deve dire addio al sogno scudetto. La squadra di Gianluca Falsini è stata infatti sconfitta in semifinale dalla Fiorentina, capace di rimontare e imporsi 2-1, al termine di una gara combattuta e carica di tensione. A illudere i giallorossi ci aveva pensato Graziani con una splendida conclusione da fuori area, che aveva portato la Roma in vantaggio nel primo tempo. Una rete che sembrava indirizzare la sfida, confermando quanto di buono fatto vedere durante tutto l’anno dai capitolini.

Ma nella ripresa è emersa la solidità e il carattere della Fiorentina, che ha saputo ribaltare il risultato grazie alle reti di Rubino e Harder. La Roma, colpita e incapace di reagire con lucidità, ha visto così sfumare l’obiettivo finale proprio sul più bello. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca dopo una stagione esaltante, ma che rappresenta comunque un importante punto di partenza per il futuro. Ora sarà tempo di riflessioni e di ripartenza, con l’obiettivo di tornare presto a competere per il titolo.

Le formazioni ufficiali

Roma (4-3-2-1): De Marzi; Mannini, Nardin, Reale, Cama; Marazzotti, Romano, Graziani; Coletta; Della Rocca, Levak.

Allenatore: Falsini

Fiorentina (3-5-2): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Gudelevicius, Harder, Scuderi; Tarantino, Rubino.

Allenatore: Galloppa

Dove vedere la gara

La semifinale playoff del Campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, in programma questa sera, domenica 26 maggio alle ore 20:30, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. I tifosi potranno seguirla anche in streaming, tramite l’app ufficiale o collegandosi al sito sportitalia.it.

Live

90’+5′ – Termina la gara, giallorossi eliminati.

90’+4′ – punizione per la Roma.

90’+3′ – Ripartenza della Fiorentina che si conclude con un tiro di Braschi, il quale sorvola la traversa.

90’+1′ – Ammonizione per Kouadio.

90′ – Saranno cinque i minuti di recupero.

88′ – Ultimo cambio per la Fiorentina: fuori Harder, dentro Deli.

86′ – Proteste di Sugamele per un contatto in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla.

83′ – Cambio per la Fiorentina: fuori Rubino, dentro Braschi.

82′ – Magia di Zefi, palo di Mannini.

81′ – Altro cambio per la Roma: fuori Nardin, dentro Almaviva.

75′ – Grandissima parata di Leonardelli su tiro da fuori area di Mannini.

73′ – Cambi per la Roma: fuori Levak e Graziani, dentro Sugamele.

71′ – Leonardelli salva su Graziani.

68′ – Gol! La Viola trova la rete del vantaggio con Harder.

66′ – Subito un tentativo di Caprini verso la porta, respinge ancora De Marzi.

59′ – Rubino ci prova dalla distanza.

52′ – Romani tenta da punizione.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ +1′ – Termina il primo tempo

40′ – Gol! La Viola pareggia grazie al gol di Rubino

39′ – Tarantino colpisce di testa in area

35′ – Prova a creare Rubino.

29′ – Romano tenta l’eurogol.

26′ – GOOOOL! Giallorossi in vantaggio grazie alla rete di Graziani.

21′ – Punizione dalla trequarti battuta corta da Mannini, seguito da un velo che libera Romano al limite dell’area: il suo piatto è pronto, ma la difesa della Fiorentina è attenta e respinge.

11′ – Marazzotti tenta la conclusione dalla distanza: servito da Levak, il numero 7 avanza e calcia di sinistro, ma Leonardelli si allunga e blocca agevolmente.

10′ – Calcio d’angolo per la Roma.

6′ – Fiorentina molto attiva sulla sinistra giallorossa in questo avvio.

4′ – De Marzi salva la Roma! Tarantino pericoloso verso l’incrocio.

3′ – Coletta conquista il primo calcio d’angolo della partita. Poi, su corner, alza troppo il pallone dopo il cross di Romano.

1′ – Inizia la sfida dello Stadio Curva Fiesole, valevole per la semifinale A dei Playoff Primavera!