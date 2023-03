Primavera: Roma-Empoli 4-1. I ragazzi di Guidi vincono e convincono agganciando il secondo posto

Pagine Romaniste – Vincere per tornare al secondo posto in classifica. La Roma di Federico Guidi, tornata al successo nello scorso turno dopo tre partite, affronta l’Empoli nella 23a giornata del campionato Primavera, sotto gli occhi di José Mourinho e Tahirović. I giallorossi necessitano di punti importanti per rimanere agganciati alla alla zona playoff e riprendere a sognare la testa della classifica attualmente conquistata e posseduta da un ottimo Lecce. Davanti avrà la squadra toscana che ha dimostrato di avere più di qualche limite ed un’incapacità di dare costanza ai risultati ottenuti navigando su e giù tra pareggi, vittorie e qua e la qualche sconfitta.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Del Bello; Silva, Chesti (73′ Vetkal), Keramitsis; Pisilli, Pagano (64′ Ruggiero), Faticanti (C), Missori (56′ Louakima); Oliveras (64′ Falasca), Cassano; Majchrzak (73′ Padula).

A disposizione: Baldi, Razumejevs, Foubert-Jacquemin, Vetkal, Cherubini, Padula, Pellegrini, Misitano, D’Alessio, Ruggiero, Louakima, Falasca, Bolzan.

Allenatore: Guidi.

EMPOLI (4-3-3): Angori; Barsi, Marianucci, Degli Innocenti (62′ Magazzú), Fini, Guarino, Boli (46′ Seck), Zenelaj (46′ Renzi), Ignacchiti (C) (62′ Kaczmarski), Angori, Bucancil (62′ Alessio).

A disposizione: Fantoni, Seghetti, Indragoli, Magazzú, Ignaghitti, Alessio, Seck, Stassin, Vallarelli, Renzi, Botrini, Kaczmarski, Tropea, Drágoner.

Allenatore: Buscè.

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Assistenti: Antonio Piedipalumbo e Cristian Robilotta

Marcatori: 41′ Keramitsis, 42′ Keramitsis, 48′ Pisilli, 58′ Cassano, 82′ Magazzú

Ammoniti: 5′ Zenelaj, 11′ Boli, 27′ Missori

Espulsi:

Note: Segnalati 3′ di recupero (ST)

CLICCA QUI PER LA GALLERY DELLA PARTITA