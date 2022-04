Primavera, Roma azzurra a Bologna con Volpato e Faticanti

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Archiviata la pausa per le nazionali, durante la quale c’è da sottolineare l’esordio di Cristian Volpato con la maglia dell’Italia Under 20 – la Roma Primavera si ricompatta per vivere un altro periodo intenso tra campionato e Coppa Italia. Oggi c’è un appuntamento importante per la capolista a Casteldebole, nella tana del Bologna: “È una squadra in ripresa, aveva una classifica bugiarda fino a qualche mese fa“, ha detto Alberto De Rossi alla vigilia.

L’allenatore tornerà in panchina dopo lo stop per Covid e ha recuperato quasi tutti i ragazzi, anche Feratovic, per andare a mille all’ora nell’ultimo strappo della stagione, prima delle finali che assegnano i trofei. “È inutile piangerci addosso, il calendario è intenso per tutti. A questo punto vince veramente la squadra, il gruppo, e questo ci fa stare tranquilli. Ci apprestiamo ad affrontare questo periodo con serenità. Anche perché ho tutti a disposizione grazie all’ottimo lavoro svolto dallo staff medico“.

La Roma si dovrebbe presentare a Bologna con l’artiglieria pesante, cioè con Volpato alle spalle della coppia offensiva composta da Cherubini e Persson, stranamente non preso in considerazione dal circuito delle giovanili della Svezia.