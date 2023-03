Primavera, Pisilli all’ultimo porta il pari: la Roma fa 2-2 contro l’Inter di Chivu

Pagine Romaniste – La Roma strappa un punto all‘Inter. Letteralmente. Lo conquista all’ultimo minuto, dopo una prestazione caparbia fino all’ultimo minuto. E proprio nei minuti finali i giallorossi acciuffano il pareggio con Pisilli.

La strada per la Primavera di Guidi si era subito messa in salita. Al 23′ Esposito aveva portato in vantaggio i padroni di casa allenati da Chivu. Nel secondo temo, però, la Roma trova il pareggio. Pagano pennella una punizione magistrale che batte l’ottimo Botis. Nemmeno il tempo di gioire, che l’Inter riprende il possesso del match. Owusu batte Del Bello – bravissimo in un paio di uscite basse – con un perfetto diagonale. I tre punti sembrano essere dipinti di nerazzurro, invece ad inizio dei quattro minuti di recupero è Pisilli a firmare il pari .

IL TABELLINO

INTER (4-3-3): Botis; Dervishi, Stankovic, Stabile, Pozzi; Akinsanmiro, Grygar, Kamate; Owusu, Esposito, Iliev.

A disposizione: Zamarian, Tommasi, Martini, Kassama, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Andersen, Biral, Di Pentima, Pelamatti, Zefi, Maye.

Allenatore: Chivu.



AS ROMA (3-4-2-1): Del Bello; Keramitsis, Silva, Chesti; Louakima, Pisilli, Faticanti, Cherubini; Cassano, Pagano; Majchrzak.

A disposizione: Baldi, Razumejevs, Foubert-Joacquemin, Ivkovic, Vetkal, Padula, Oliveiras, Pellegrini, Misitano, D’Alessio, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Mannini, Golic.

Allenatore: Guidi.

Arbitro: Saia di Palermo.

Assistenti: Regattieri- Cravotta.

Marcatori: Esposito (23′), Pagano (60′), Owusu (62′), Pisilli (90+1′).