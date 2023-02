Primavera, Mourinho in tribuna: videochiamata con Felix

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Mourinho ha assistito a Roma-Atalanta dalla tribuna del Tre Fontane accanto a Zalewski, Bove e Kumbulla. Si è presentato in tuta. E ha tifato per i ragazzi in campo. All’Eur c’era anche Tiago Pinto che ha visto la partita in un’altra zona della tribuna con Vincenzo Vergine.

Simpatico un siparietto andato in scena a metà primo tempo: Zalewski, lì al fianco di Mourinho, ha videochiamato Felix. Scherzando l’allenatore ha detto al suo ex pupillo: “Sei pronto per la Serie B?”.