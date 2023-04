Primavera, Missori: “Fortunati ad avere Mourinho al Tre Fontane. Ci trasmette la carica per fare meglio”

Filippo Missori, terzino della Roma Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo il match di Coppa Italia contro l’Inter vinto per 1-0. Queste le sue parole:

Altro traguardo importante, la vostra è forza è il gruppo?

“Sempre stata questa, venivamo da un periodo di sconfitte e questa vittoria ci aiuta molto”.

La partita?

“Nel primo tempo potevamo chiuderla prima con due o tre gol, siamo entrati bene nella ripresa poi. Siamo stati bravi a risalire subito da squadra quale siamo e meritamente abbiamo trovato il gol”.

Gli episodi?

“Le cose che stanno in campo rimangono li. Se le riprende bene senno non è importante. Ci sta, è il gioco del calcio”.

Mourinho?

“Abbiamo la fortuna di avere un mister come Mourinho che ci viene a vedere qui al Tre Fontane, non è da tutti. Ci trasmette una carica in più per fare ancora meglio. Ora andremo a Salerno per la finale”.