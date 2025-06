Lovro Golic è pronto a salutare la Roma. Il difensore sloveno classe 2004, reduce da buone prestazioni con la Nazionale Under 21, lascerà Trigoria a parametro zero dopo la scadenza del contratto, come riportato da Fabrizio Romano.

Sul giovane talento si è già acceso l’interesse di diversi club europei: in pole ci sono l’Hoffenheim (Bundesliga), il Lecce (Serie A) e il Leeds United (Championship), tutte intenzionate a puntare su di lui per il futuro.