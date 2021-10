Primavera, l’Empoli insegue e con due rigori riprende la Roma

Corriere dello Sport (L. Scalia) – La baby Roma impatta di fronte all’Empoli campione d’Italia: 2-2 il finale al Tre Fontane dove la squadra giallorossa di Alberto De Rossi è tornata ieri per la prima volta in questa stagione. Ma la sfida finisce anche tra le proteste dei giocatori giallorossi che sono andati in vantaggio due volte (Volpato e Voelkerling a segno) per poi essere riacciuffati da Degli Innocenti, a segno dal dischetto sia nel primo che nel secondo tempo.

Enormi i dubbi sull’assegnazione dei rigori: sul primo l’intervento di Praticanti non sembra così decisivo, mentre sul secondo il tocco di mano di Falasca sembra arrivare al limite dell’area. La consolazione è che, nonostante il pareggio interno, la Roma resta al primo posto in classifica da imbattuta (14 punti), con una lunghezza di vantaggio sul Genoa e due sul tandem Napoli-Juventus.

Ad Alberto De Rossi, va sottolineato, mancavano alcuni titolari, in primis Tripi, Felix e Missori, convocati in prima squadra da Mourinho per Roma-Napoli. Da segnalare il positivo esordio da titolare del greco Keramitsis in difesa, l’acquisto più importante del calciomercato estivo del settore giovanile.