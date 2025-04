La Roma Primavera non si ferma più, vince ancora grazie al 2-1 contro il Genoa avanzando temporaneamente a +10 sull’Inter.

Prima della partita per i ragazzi di Falsini l’obbiettivo era chiaro, conquistare con certezza matematica un posto in semifinale. Con questa partita i giallorossi non ha tradito le aspettative imponendosi per 2-1 sul Grifone centrando così, la quinta vittoria consecutiva.

Decisivi i gol nel primo tempo di Della Rocca e Graziani, che hanno indirizzato la gara fin dai primi minuti. La rete rossoblù arrivato nei secondi finali rende solo meno amaro il punteggio, senza però cambiare il destino della partita.