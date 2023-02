Primavera, la Roma cerca il riscatto contro il Cesena

Il Tempo (M. Vitelli) – Dopo la sconfitta in casa della Sampdoria, la Roma Primavera torna in campo oggi ospitando il Cesena al Tre Fontane (ore 14, diretta Sportitalia). La squadra di mister Federico Guidi, nonostante l’inizio dell’anno poco esaltante, guida ancora la classifica del torneo di Primavera 1 con due punti di vantaggio sul tris di inseguitrici composto da Sassuolo, Lecce e Frosinone, ma ora è tempo di riprendere la corsa.

“Il bilancio è al momento positivo – dice Federico Guidi ai microfoni dei canali ufficiali – abbiamo raggiunto le semifinali di Coppa Italia e siamo in testa alla classifica del campionato, ma soprattutto abbiamo centrato l’obiettivo più importante: la valorizzazione dei nostri ragazzi, con Tahirovic in pianta stabile in prima squadra, l’esordio di Faticanti e con Satriamo che dopo aver chiuso il suo percorso di crescita con noi è andato a confrontarsi con i grandi”.

Guidi poi aggiunge: “Il Cesena gioca un buon calcio ed ha alcuni giocatori di prospettiva. Noi non dovremo sbagliare atteggiamento, continuando a mettere in campo le prestazioni che stiamo facendo ultimamente, ma cercando di essere più concreti“.