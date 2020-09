Riparte il campionato, anche quello Primavera. La Lega Serie A con un comunicato ufficiale ha pubblicato le date per il calendario Primavera della stagione 2020-2021. La prima giornata è prevista il 19 settembre mentre l’ultima invece il 15 maggio. I playout sono previsti poco dopo la conclusione del campionato, il 24 e il 29 maggio. I playoff invece dal 22 al 30 maggio. La Coppa Italia invece, come già previsto, inizierà il 23 settembre e la finale è in programma il 7 aprile.