Il Tempo (E. Innocenzi) – Una Primavera 1 da incorniciare per la Roma di Falsini che oggi contro l’Inter al Tre Fontane può centrare la matematica del primo posto per poi puntare le sfide scudetto. Il fischio d’inizio è fissato per le 11 ed è visibile su Sportitalia. Ai capitolini basta un pareggio per la vetta in virtù dell’attuale vantaggio di +9. La Roma arriva da 5 vittorie di fila, ma l’Inter è in corsa per il secondo posto con il Sassuolo a -1.