Primavera, Guidi: “Partita difficile con il Lecce, servirà la miglior Roma. I dettagli faranno la differenza”

Federico Guidi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato alla vigilia della trasferta contro la capolista Lecce. Queste le parole del tecnico ai canali ufficiali del club:

Sulla trasferta di Lecce.

“Una partita difficilissima: affrontiamo una squadra che fino a questo momento ha fatto il miglior percorso in campionato e che viene da una striscia incredibile anche da quello che dicono i numeri. Hanno accumulato undici vittorie e un pareggio nelle ultime dodici partite di campionato: questo la dice lunga su quello che è il valore della rosa del Lecce. Ha tanti ragazzi fuori età e molti fuoriquota di qualità e merita di stare davanti a tutti. Servirà la migliore Roma per strappare punti e metterli in difficoltà”.

I precedenti ci dicono che sarà una gara equilibratissima: un solo gol, di Cassano in campionato, in due sfide con la Roma, che è passata in Coppa Italia ai rigori.

“Sì. C’è grande equilibrio e grande fisicità in campo, quindi credo che saranno i dettagli e le piccole situazioni a fare la differenza soprattutto a questo livello. Non ci saranno palloni facili”.

Dopo la partita con l’Inter il rischio era quello di un calo mentale in campionato: quanto è stata importante la rimonta col Milan?

“Estremamente importante: la mentalità che vogliamo sempre inculcare è quella di non arrendersi e reagire alle difficoltà sia individualmente che di squadra. Quando superi gli ostacoli bisogna fare i complimenti, come ho fatto io con i miei ragazzi. Questa è la mentalità per arrivare nel calcio degli adulti mantenendo sempre l’equilibrio in campo”.