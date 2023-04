Primavera, Guidi: “Importante rialzarsi dopo Verona. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi” – VIDEO

Federico Guidi, tecnico della Primavera, è stato intervistato ai canali ufficiali del club alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Queste le sue parole:

“È importante sapersi rialzare. Abbiamo davanti una bellissima sfida, una semifinale di Coppa Italia. Non tutti hanno capito cosa hanno fatto questi ragazzi, tra le prime in classifica solo noi e la Fiorentina siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia. Dobbiamo giocare una partita di qualità, cosa che a Verona è mancata”.

Quanto conta per la crescita dei ragazzi una partita del genere?

“Per chi ambisce a diventare calciatore, queste sono le partite più formative. Giocare questo tipo di partite ti dà la possibilità di mettersi in mostra e di giocarti un trofeo importante. Il voler essere protagonisti, la mentalità con cui si gioca per arrivare a una finale, questo scriverà un pezzettino del loro futuro. Sarà una partita bella da giocare. Abbiamo davanti i campioni d’Italia, a gennaio si sono anche rinforzati”.

Si giocherà al Tre Fontane, probabilmente sarà tutto esaurito:

“È molto importante. A livello motivazionale ti dà qualcosa in più. Per ogni calciatore e ragazzo è una motivazione in più. È una spinta fondamentale per fare una grande partita e cercare di rendere i tifosi orgogliosi di noi”.