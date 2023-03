Primavera, Guidi: “A Verona campo difficile, serve una partita d’intensità. Aprile mese importante” – VIDEO

Federico Guidi, tecnico della Primavera, ha parlato ai microfoni del club alla vigilia del match contro il Verona valida per la 25esima giornata del campionato. Queste le sue parole:

“Per fortuna nostra mancavano tantissimi calciatori che erano in nazionale, siamo stati fortunati del fatto che quasi tutti hanno avuto accesso alle fasi finali e potranno crescere e migliorare con una competizione di livello, potranno giocarsi un europeo. Esperienze che ti fanno migliorare. Dal canto nostro abbiamo avuto difficoltà, 11 nazionali con gli assenti della Prima Squadra, non è stato facile lavorare con pochissimi calciatori. Spero che sia stata una sosta migliorativa dal punto di vista mentale per prepararci al meglio per i tanti impegni dei prossimi giorni, aprile sarà un mese importantissimo”.

Sta lavorando dal punto di vista mentale per evitare di pensare alla semifinale con l’Inter?

“Ce lo siamo detti e ridetti, dobbiamo essere bravi a preparare una partita alla volta, altrimenti rischieremmo di fare dei regali che non possiamo concedere. Il Verona è una delle squadre che ha perso meno, non sarà facile perché tanti sono rientrati praticamente oggi e devono essere bravi a non staccare la concentrazione”.

Il Verona ti fa giocare male, su un campo che non aiuta le squadre di qualità.

“È stato un tema con lo staff, a Verona sono uscite partite estremamente complicate, con sconfitte con tanti gol. Un campo assolutamente non facile, serve una partita di intensità e qualità, all’andata il Verona ci mise in difficoltà e dobbiamo ringraziare Boer che ha parato il rigore all’ultimo secondo, altrimenti era venuto fuori un pareggio”.