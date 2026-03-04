Primavera, Frosinone-Roma 0-2: giallorossi in testa alla classifica

La Roma Primavera di mister Guidi batte 0-2 il Frosinone nell’impegno infrasettimanale della ventottesima giornata di campionato.

I giallorossi gestiscono la gara dal primo all’ultimo minuto e si impongono sulla formazione ciociara con un gol per tempo. Al 10′ è Carlaccini a sbloccare il match sulla sponda di Terlizzi e al 54′ il colpo di testa di Seck sulla spizzata di Arena chiude definitivamente i conti. In attesa delle altre partite, la Roma vola a 51 punti e resta in vetta alla classifica. Il Frosinone, invece, è terzultimo a quota 26.