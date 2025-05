Sì è conclusa oggi il match della Primavera Empoli – Roma, 0-2. Partita che si è incanalata fin da subito sul binario della Roma e l’Empoli non ha mai dato la sensazione di poter cambiare il proprio destino. Giallorossi che hanno dominato sia sul piano tattico che del gioco, lasciando poco spazio alle iniziative offensive dell’Empoli. L’unico momento in cui l’Empoli sembrava potesse far male alla Roma è stato poco prima del quartetto di cambi ordito da Filippeschi, che col senno di poi ha condannato la squadra a giocare l’ultimo quarto d’ora con un giocatore di movimento in porta.