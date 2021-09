Primavera, doppio Felix gol e la Roma batte il Verona

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Mourinho porta bene alla baby Roma: ha scaricato un po’ di tensione pre derby guardando i ragazzi giallorossi. Per la seconda volta consecutiva, infatti, l’allenatore portoghese si gusta uno spezzone della partita della Primavera da bordo campo.

E non si perde dal vivo il gol di Felix che sblocca la sfida contro il Verona nel recupero del primo tempo: notevole lo spunto di Voellkerling, così come il passaggio rasoterra che l’attaccante spinge in rete a porta vuota. Felix si ripete a inizio ripresa realizzando il 2-0 con un pallonetto, complice un erroraccio della difesa del Verona.

Per lui è la prima doppietta in campionato e più in generale il quarto gol in quattro partite. La Roma di Alberto De Rossi. dunque, resta imbattuta in questo avvio di campionato e si conferma una delle squadre più ricche di talento. Non solo. Con 10 punti in cassaforte, Tripi e compagni si sono presi meritatamente il trono, il primo posto solitario della classifica.