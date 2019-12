Primavera, De Rossi: “Vincere dopo lo svantaggio è una bella cosa. Dovremmo aspirare a qualcosa di meglio di quanto fatto finora, la squadra è forte”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, al termine della gara vinta 5-1 contro il Cagliari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV. Queste le sue parole:

Risultato non scontato…

Sì abbiamo fatto questa valutazione con i ragazzi. Con le prime siamo andati bene, con le altre avremmo dovuto fare di più. Ci è mancato qualcosa. Vincere dopo lo svantaggio è una bella cosa.

E’ questa la Roma che vuole?

Lo diciamo dall’inizio che ci vuole continuità. I valori ci sono. E’ una squadra forte. Dovremmo aspirare a qualcosa di meglio di quanto fatto finora. Abbiamo fatto bellissime partite con le squadre di prima fascia e questo la dice lunga su dove dobbiamo migliorare.

Anche chi viene chiamato in causa al posto degli assenti è cresciuto tanto…

E’ vero, sottolineo come sia importante farsi trovare pronti per entrare, per stravolgere il risultato. Si possono fare 5 cambi e se chi entra entra bene può cambiare la partita. Chi sta fuori non si sente escluso e questo è fondamentale. Giocheremo sempre così, in modo propositivo ed infischiandocene dei nostri limiti. Io devo allenarli quei limiti.