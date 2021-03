Primavera, De Rossi: “Il Milan non ha paura di giocare, ha personalità e qualità” – VIDEO

Alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Roma Primavera, Alberto De Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Ormai sappiamo benissimo che il campionato ti pone di fronte ogni domenica una gara difficilissima, un avversario difficilissimo da affrontare. Tutti si sono attrezzati, come ho già detto in precedenza. Men che meno ci fidiamo del Milan, un po’ altalenante ultimamente nei risultati. Una squadra di grande qualità, molto strutturata. Dovremo stare attenti, soprattutto nei calci da fermi. Hanno una mentalità giusta, da Milan, giocano la palla, non la buttano mai. Sono quelle squadre che ti possono mettere in difficoltà in ogni momento della partita. I risultati non sono onestamente tanti benevoli con quello che stanno facendo i ragazzi in campo. Noi abbiamo sofferto molto, lo sottolineo, con l’Empoli, una squadra che ha giocato a viso aperto e ci ha messo in difficoltà anche a fare pressione, palleggiano bene. Il riferimento all’Empoli è anche un riferimento al Milan, incontreremo una squadra simile, che non ha paura di giocare, che ha qualità e personalità“.