Primavera, De Rossi: “I ragazzi quest’anno hanno trovato feeling da subito. La Juventus? Sarà una bellissima partita”

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso in vista della partita contro la Juventus. Queste le sue parole riportate su Twitter:

“Le squadre sono tutte molto difficili da affrontare. Da parte nostra c’è molto rispetto e abbiamo sempre un’idea: è meglio concentrarci su di noi che sugli avversari, che sono forti e vanno rispettati. Il nostro obiettivo all’inizio della stagione è quello che noi puntiamo a trovare un rapporto tra di noi molto forte. Quest’anno siamo stati avvantaggiati perché hanno trovato questo feeling da subito. E’ chiaro che sono ragazzi molto seri, si sono messi sotto e hanno lavorato tanto, facendo le ultime partite non perfette ma quasi”.

La Juventus?

E’ vero che non gioca da un paio di partite, ma abbiamo visto cosa sanno fare. Sono palleggiatori, giocatori molto tecnici, una squadra forte e che non ha paura di giocare che ti affronta a viso aperto. E’ una squadra temibilissima. Sarà una bellissima partita perché sono due squadre che vogliono giocare, che si affrontano a viso aperto e che cercano sempre la via della rete.