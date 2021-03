Primavera, De Rossi: “I ragazzi hanno fatto benissimo, siamo tranquilli per il futuro”

Troppe occasioni sprecate per la Roma Primavera, che non va oltre lo 0-0 contro il Milan. I ragazzi di Alberto De Rossi, al terzo pareggio consecutivo, si divorano in più di un’occasione il gol del vantaggio. Il tecnico, a fine match, ha parlato ai microfoni di Roma TV. Le sue dichiarazioni:

Terzo pareggio consecutivo, rimane il rimpianto. Non c’è mai una partita in cui diciamo “beh, ci portiamo a casa un punto”…

Noi facciamo un’altra cosa, lo dobbiamo dire. Se allenassi una squadra di adulti e professionisti sarei rammaricato, ma come faccio a esserlo ora? Certo, sono rammaricato perché non abbiamo vinto con una prestazione del genere, fai fatica a non dire bravi ai ragazzi. Hanno provato in tutte le maniere a fare gol e non sono riusciti. Il Milan è una squadra forte ma le considerazioni sono tutte molto positive, la squadra ha fatto benissimo e il risultato pieno verrà.

Due pali, un tiro a porta vuota, tante occasioni create. Rimanendo all’aspetto tecnico è mancata un po’ di cattiveria sotto porta?

Ma neanche, perché poi abbiamo creato su calcio da fermo finalmente anche noi visto che ne abbiamo subiti tanti. E’ una partita completa, i ragazzi hanno fatto benissimo. Dovevamo vincere anche domenica adire la verità ma ci sono dei momenti che non va. La cosa più importante è che la squadra c’è, adesso rientreranno anche i 4 calciatori che sono fuori e chi entra fa benissimo. La rosa si allarga automaticamente, per il futuro siamo molto tranquilli.

Oggi due soluzioni a sorpresa: Mastrantonio in un ruolo delicato come quello del portiere e Satriano dal primo minuto in un attacco a 4.

Non è una follia tattica. Un pochino sì perché quest’anno stiamo proponendo un sistema di gioco a trazione anteriore. Devo dire che tutto quello che facciamo noi, le scelte, non sono dovute a una mia idea ma a quello che abbiamo nel gruppo. Non abbiamo Zalewski, non abbiamo Bove, già avanti avevamo provato anche altre soluzioni che hanno fatto bene nell’ultima partita. Questo ragazzo entra e quando entra fa bene perché non dargli una chance? Se tutti i ragazzi corrono e si danno una mano non fanno vedere questo scompenso.

Si fa altro in primavera ma esiste una classifica: siamo primi con l’Inter, è un peccato rispetto a come era partita la Roma?

Vero, la classifica la guardiamo ma la mia formazione è orientata verso altre cose. Io sono soddisfatto.