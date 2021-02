Primavera, De Rossi: “Dovremo essere bravi a crearci delle situazioni da gol. Le squadre adesso sono tutte in ottima forma”

Alla vigilia della partita contro la Sampdoria, il tecnico della Roma Primavera, Alberto De Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Roma Tv. I giallorossi affronteranno i blucerchiati, attualmente secondi in classifica, a 5 punti di distanza dalla formazione allenata da De Rossi. Queste le parole del tecnico:

“Una partita equilibratissima, perché loro non danno punti di riferimento. Davanti giocano a due, anche se si muovono molto sugli esterni. Dovremo essere bravi a crearci delle situazioni da gol e dovremo anche prepararci ad assistere ad una gara chiusa e con spazi ristretti. Dovremo essere lucidi sotto porta per tramutare il gioco che facciamo. Non possiamo aspettarci partite come la prima parte del campionato, prima del lockdown, dove creavamo 20 occasioni da gol. Le squadre adesso sono tutte in ottima forma, tutte preparate, per noi non è una sorpresa. I giocatori li conosciamo tutti quanti, sono giocatori di grande livello. Il mister gli ha dato questo equilibrio che sta creando i presupposti per essere una squadra di prima fascia”.