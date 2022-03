Primavera, De Rossi: “Dobbiamo ritrovare tranquillità e non guardare la classifica”

Dopo la sconfitta contro il Pescara, la Roma Primavera torna subito in campo. Domani i giallorossi di Alberto De Rossi alle 12:30 ospiteranno l’Atalanta. Ai microfoni del club, il tecnico ha presentato la sfida.

Sul momento della squadra.

Analizziamo tutte le partire per cercare di fargli tirare fuori il massimo. Ultimamente non ci riesce. Tante partite sono diverse. Verona è diversa come sconfitta, perché lì veramente abbiamo fatto poco, forse la partita meno brillante. Dobbiamo ritrovare tranquillità e non guardare la classifica. Questo vantaggio che abbiamo accumulato può essere negativo.

La partita d’andata contro l’Atalanta è stata tra le partite più belle?

Sì, assolutamente. I ragazzi fecero una partita buonissima sotto tutti i punti di vista, ripetendo questa prestazione per tante partite, non solo a Bergamo. Ben venga una squadra così forte, che si sta riprendendo e che conosciamo benissimo, così azzeriamo la classifica, azzeriamo tutti gli altri obiettivi. L’obiettivo è fare e dare il massimo in tutti e due tempi, soprattutto continuare a formarci. Questo cambio di mentalità tra un tempo e l’altro non ci porta da nessuna parte.

Sulla voglia delle altre squadre di fare bene contro la Roma capolista.

Per noi è un onore che le squadre ci affrontino sempre al massimo. Così deve essere, sarebbe deleterio – per loro ma anche per noi – contro una squadra che gioca sottotono. Dobbiamo incontrare difficoltà, per meriti degli avversari e non demeriti nostri. Questo sta avvenendo. L’obiettivo deve essere uno: migliorare il singolo, la squadra e portare i ragazzi ad essere dei professionisti che giochino con la stessa qualità, intensità e concentrazione tutta la partita.