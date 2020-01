Primavera, Calafiori: “Contento di essere tornato. Ieri ho sognato il gol”

Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine della vittoria sul Pescara. Queste le sue parole:

Tre punti conquistati, era importante iniziare l’anno così…

Era la prima partita dal rientro e non era facile perché siamo tutti sulle gambe e si è visto nella ripresa. Ma è stato importantissimo vincere e portare a casa i 3 punti. Dobbiamo continuare cosi.

Partita complicata, avete rischiato di complicarvela da soli…

Si, non è la prima volta in questa stagione e se c’è aspetto su cui lavorare è questo. Ma d’altra parte è anche importante vincere sotto pressione, siamo stati bravi alla fine.

Sei tornato dopo 1 mese di stop e hai segnato. Quanta volta avevi di tornare?

Sempre la stessa, come l’altra volta, anche se questa volta lo stop era meno grave. Ieri avevo sognato di segnare ed è andata bene, bene così. Poi col destro non so neanche io come ho fatto (ride, ndr).

Nel mese di gennaio vi giocate molto…

Dobbiamo continuare cosi e portare a casa i tre punti in ogni partita. Sarà fondamentale, non possiamo rischiare di fermarci come successo in precedenza. Siamo troppo bravi e lo abbiamo dimostrato nel primo tempo, dobbiamo solo trovare continuità.