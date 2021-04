Primavera, Bove: “Finalizziamo poco. La pressione ci esalta”

Edoardo Bove rilasciato delle dichiarazioni al termine del match tra Roma e Fiorentina Primavera a Roma TV. Ecco le sue parole:

Il match?

Abbiamo trovato difficoltà nell’uscita in pressione. Loro ci pressavano bene e ci hanno messo in difficoltà. Siamo comunque stati bravi a rimanere in partita, ci teniamo il pareggio.

Finalizzate poco?

Si, è una parte del nostro problema. A inizio campionato ci andava tutto bene, ora la palla non vuole entrare e ci troviamo in difficoltà. Il problema è mentale, arriviamo dopo sulle seconde palle, sbagliamo l’approccio. La testa è fondamentale per giocare a calcio.

Pesa l’inizio perfetto di campionato?

No, la pressione ci esalta. Il problema ultimamente è l’approccio alla gara, ma oggi non abbiamo mollato fino alla fine e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. I numeri lo confermano, vogliamo continuare così.