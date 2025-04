Il Tempo (E. Innocenzi) – La Roma batte 2-1 il Genoa e stacca il pass per le semifinali scudetto, sconfitta amara per la Lazio che cade 2-0 con il Milan complicando il sogno playoff. Al La Sciorba passano i giallorossi grazie alle reti di Della Rocca e Graziani, inutile la rete rossoblù di Dorgu nel recupero. In virtù del vantaggio di 10 punti sul Sassuolo terzo a tre giornate dal termine della fase campionato la Roma di Falsini è certa dell’approdo in semifinale.

Sabato prossimo alle 11 arriva l’Inter al Tre Fontane e i capitolini possono suggellare anche il primo posto dopo una stagione favolosa. Ai biancocelesti non basta giocare un’ottima partita contro un Milan attento e bravo a sfruttare le occasioni.