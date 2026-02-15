Il big match della 25 esima giornata del Campionato Primavera 1 tra Inter e Roma, finisce con il successo dei giallorossi.

La squadra di mister Guidi vince di misura, rifilando 6 gol ai nerazzurri e proiettandosi attualmente al primo posto in classifica. La partita però si apre con la Roma che deve rincorrere, perché al 9′ l’Inter passa in vantaggio con la rete di Zouin. Vantaggio che però durerà poco, perché i giallorossi agguantano il pareggio al 12′ con il gol di Bah. Si sblocca così la Roma che dopo pochi minuti prima andrà in vantaggio grazie alla rete di Litti al 19′ e poi al 36′ porta la gara sull’1 a 3 con il centro di Almaviva. L’Inter però non molla e chiude il primo tempo 2 a 3 con la doppietta di Zouin.

L’apertura del secondo tempo sarà però letale per i nerazzurri che si vedranno costretti a continuare per tutto il resto della partita in 10, causa espulsione di Kukulis. La Roma quindi ne approfitta e ne segna altri 3 all’Inter: prima con Di Nunzio al 72′, poi con la rete di Arena al 79′ e infine chiude il match Forte al 92′.