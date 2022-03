Corriere della Sera (M. Calafiori) – Due pareggi per la Roma Primavera e per la squadra femminile. A Trigoria, 1-1 per gli Under 19 contro l’Inter: vantaggio nerazzurro di Casadei e pareggio di testa di Voelkerling–Persson. Nella ripresa espulso Ndiaye per doppio giallo. Roma prima con 9 punti di vantaggio sulla stessa Inter e Fiorentina. Al Tre Fontane, la femminile non è andata oltre l’1-1 con il Milan. Andressa ha risposta all’ex Thomas.